Лондон, , 22:23 — REGNUM Руководство «Манчестер Юнайтед», как утверждает немецкое издание Bild, сделало дортмундской «Боруссии» предложение по трансферу 26-летнего центрального защитника сборной Швейцарии Мануэля Аканджи.

Мануэль Аканджи Андрей Пронин © ИА REGNUM

В текущем сезоне Мануэль Аканджи принял участие в 27-ми матчах за «шмелей» во всех турнирах, в которых получил две желтые карточки.

Аканджи выступает за дортмундскую команду с 15 января 2018 года после перехода из швейцарского «Базеля» за 21,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста сборной Швейцарии, по оценкам портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.

Текущее соглашение Мануэля Аканджи со «шмелями» рассчитано до 30 июня 2023 года.