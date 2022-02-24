Нью-Йорк, США, , 22:23 — REGNUM Хип-хоп-исполнитель Andre 3000, рок-певица Mitski, а также Дэвид Бирн и Мозес Сумни вошли в саундтрек к новому фильму «Все везде и сразу» кинокомпании A24. Об этом 24 февраля рассказал портал NME.

Andre 3000, Mitski, Дэвид Бирн NME

Son Lux записали музыку к научно-фантастическому боевику Дэниела Квана и Дэниела Шейнерта. Фильм выходит в 25 марта в США, а саундтрек — 8 апреля.

Mitski и Бирн дуэтом исполнили песню This Is A Life. В записи альбома также приняли участие Рэнди Ньюман, Нина Моффитт, Крис Паттишалл, Роб Мус, yMusic, Surrija и актер Стефани Хсу.

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