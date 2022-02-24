Вашингтон, , 23:21 — REGNUM Американский рэп-исполнитель Baby Keem (Хайким Джамаал Картер-младший) опубликовал видео на трек «16», ставшее для него первым в 2022 году.

Baby Keem Скриншот YouTube

В новом видеоклипе музыкант становится участником увлекательной постановки с различными сценами. Режиссёром ролика стал Джонас Линдстрем.

Напомним, что 10 сентября 2021 года состоялась премьера нового альбома Baby Keem под названием The Melodic Blue. В записи проекта приняли участие Трэвис Скотт (Жак Берман Уэбстер II), Кендрик Ламар и многие другие популярные артисты.

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