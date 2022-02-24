Киев, , 22:20 — REGNUM Американский актёр Шон Пенн снимет документальный фильм о конфликте на Украине. Об этом 24 февраля сообщает Daily Mail.

Шон Пенн Скриншот видео на YouTube

Как отмечает издание, Пенн присутствовал на брифинге для прессы в Киеве и встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Производством картины займётся VICE Studios. Другие подробности работы над кинолентой пока не раскрываются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шон Пенн исполнил одну из главных ролей в сериале Gaslit, посвящённому Уотергейтскому скандалу 1972 года. Премьера шоу состоится 24 марта 2022 года.

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