Киев, 24 февраля, 2022, 22:20 — ИА Регнум. Американский актёр Шон Пенн снимет документальный фильм о конфликте на Украине. Об этом 24 февраля сообщает Daily Mail.

Скриншот видео на YouTube Шон Пенн

Как отмечает издание, Пенн присутствовал на брифинге для прессы в Киеве и встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Производством картины займётся VICE Studios. Другие подробности работы над кинолентой пока не раскрываются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шон Пенн исполнил одну из главных ролей в сериале Gaslit, посвящённому Уотергейтскому скандалу 1972 года. Премьера шоу состоится 24 марта 2022 года.