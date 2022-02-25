25 февраля 2022 | Время чтения 4 мин

Елизавета Коробова, , 04:39 — REGNUM Посты в поддержку Украины и с призывами к прекращению войны, которые опубликовали в своих социальных сетях популярные в России артисты и телеведущие после начала военной спецоперации Российской Федерации на украинской территории, стали поводом для обсуждения в интернете. Граждане оставили свои комментарии об этом 24 февраля в социальной сети Facebook.

Украина и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

«Столько лет прошло, а местный бомонд только сейчас обнаружил, что на Украине война идёт? Они новости-то совсем не смотрят? Донецк, Луганск, Горловка и т.д. Разве нет на слуху у них этих городов?» — интересуется Мария В.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Многие пользователи были крайне удивлены, что военная спецоперация России по принуждению Украины к миру вдруг предстала перед множеством артистов как некий акт агрессии.

«Вы смотрите, кто проснулся! Русская интеллигенция, торгующая лицом, вдруг обеспокоилась жителями Украины, которых, кстати, стараются даже не трогать. Тот факт, что на Украине восемь лет убивают русских людей, — данный факт их особо не интересует, как я понимаю. Ну, мы прекрасно теперь видим, кто на чьей стороне. У нацистской Германии тоже было много поклонников среди тогдашних «медийных» личностей», — напомнил Максим С.

Некоторые комментаторы отмечают, что российский военный ответ на многолетнюю политику геноцида в Донбассе со стороны украинской власти, напоминающей больше террористическую организацию, должен вызывать у адекватных людей лишь поддержку, но телеведущих, певцов и прочих артистов, судя по всему, устраивало прежнее положение дел.

«Это уже натуральная перепись предателей! Не надо брать в расчёт впечатлительных барышень, смотрящих «Тик-ток» и неспособных связать в своей голове, почему российские войска вошли на территорию Украины спустя восемь лет непрекращающегося геноцида населения Донбасса. До них когда-нибудь дойдёт, когда они повзрослеют. Но куда делась совесть Урганта, Галкина, Меладзе, полуголой Лабоды и прочих? У вас, я уверен, нет недостатка интеллекта. Я подозреваю, что вы явно решили играть не за российскую команду», — пишет Михаил У.

Часть людей отмечает, что тысячи убитых мирных жителей Донбасса — это не выдумки каких-то пропагандистов, а задокументированный международными организациями факт.

«Вы, твари, где всё это время были? Вы когда в Киев ездили, бабки на украинцах зарабатывать, не задумывались о том, что эта страна убивает жителей Донбасса? Алло! ОБСЕ, ООН и другие организации насчитывают десятки тысяч убитых! Где вы всё это время были?!» — спрашивает Сергей Н.

Помощь Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей подозревает, что у отдельных медийных личностей нет совести, иначе бы они хотя бы упомянули в своих постах о том, что война длится уже восемь лет, и что начата она была по инициативе Киева.

«Я могу понять, что люди выступают за мир. Но ведь они все эти годы молчали! И только тогда, когда российские войска решили всё-таки оказать поддержку Донбассу, вдруг понеслось: «НЕТ ВОЙНЕ! НЕТ ВОЙНЕ!» Вы кого поддерживаете? Бандеру?» — обращается Надежда В.

Нашлись и те, кто уверены, что руководству России следует более тщательно следить за тем, кто в национальном информационном поле нынче правит бал, и тем, на какую сторону баррикад склоняют российское общество.

«Эти люди работают на госканалах. Эти люди выступают на корпоративах наших чиновников. Эти люди владеют умами молодёжи! Куда наши власти смотрят?! Кому они общество своё отдали? Кодле Зеленского? Не удивляйтесь теперь, что на площади российских городов выходят обезумевшие дети, которые ненавидят страну, в которой они родились. Эту ненависть им привили!» — указывает Ольга О.

«Российскому правительству следует сделать выводы насчёт того, кого они все эти годы выкармливали в качестве лидеров мнения. Если ты ненавидишь Россию, если ты переживаешь за Украину, так переезжай туда! Нет, конечно, ты можешь выказывать своё мнение, но тогда за это мнение ты, как настоящий поклонник Бандеры, должен быть готов лишиться государственных денег, выступлений на государственных площадках. Твоё лицо в одночасье может исчезнуть с государственных телеканалов. Готов такую цену заплатить — вперёд. Если платить не готов — тогда захлопни свою варежку!» — написал Timon T.

Напомним, 24 февраля после начала военной спецоперации Российской Федерации на украинской территории целый ряд популярных в России артистов и телеведущих разместил в своих социальных сетях обращения в поддержку Украины и призывами к прекращению войны.

К примеру, певица Лабода разместила в Instagram фото плачущей девушки, чьё лицо разукрашено в цвета украинского флага. Певец Валерий Меладзе обратился через свой Instagram к руководству России с требованием немедленно прекратить боевые действия. А российский артист Максим Галкин заявил в Instagram, что войне нет никаких оправданий.