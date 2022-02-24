Вашингтон, 24 февраля, 2022, 22:18 — ИА Регнум. О введении новых антироссийских санкций объявил американский президент Джо Байден на фоне событий на Украине. Его заявление прозвучало 24 февраля в Белом доме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

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Сказав, что даёт разрешение на ввод Вашингтоном «дополнительных жёстких санкций и новых ограничений» в отношении России, глава США пояснил: РФ теперь не сможет экспортировать в прежнем объёме.

Кроме того, вводятся санкции в отношении ВТБ и «ряда других крупных российских банков». Россия будет ограничена в возможности «вести бизнес в долларах, евро, фунтах и иенах», а также «быть частью глобальной экономики».

По словам Байдена, санкции остановят для России возможности финансировать и развивать свои вооружённые силы. Это решение согласовано с партнёрами Штатов по G7.

По словам Байдена, Вашингтон создаёт этими санкциями проблемы для Москвы: издержки экономика России будет нести и в будущем, но и сейчас российская сторона заметит их воздействие.

Американский президент признался, что Вашингтон новыми санкциями убивает двух зайцев: Россия долго будет ощущать их последствия и, в то же время, США и их союзники пострадают от побочного эффекта санкций в минимальной степени.