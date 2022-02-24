Вашингтон, 24 февраля, 2022, 22:16 — ИА Регнум. Санкции США и их союзников будут направлены против высокотехнологического сектора России и российской космической программы, заявил 24 февраля президент США Джо Байден, выступая в Белом доме по поводу специальной военной операции России на Украине.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

По его словам, США способны перекрыть более половины высокотехнологического импорта в Россию.

«По нашим оценкам, мы перекроем более половины импорта высоких технологий в Россию. Это нанесет удар по их способности продолжать модернизировать ВС. Это нанесет вред их аэрокосмической промышленности, в том числе космической программе… Это снизит их конкурентоспособность в экономической сфере. Это будет значительный удар по стратегическим амбициям Путина», — сказал Байден.

Как сообщало, специальная военная операция на Украине началась утром 24 февраля.