Вашингтон, , 22:20 — REGNUM Президент США Джо Байден заявил во время обращения из Белого дома 24 февраля, что он не планирует вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщает CNN.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ранее в своем обращении Байден заявил, что военные действия на Украине будут иметь тяжелые последствия для России в экономическом и стратегическом плане.

«Путин превратится в изгоя на международной арене. Выбор Путина в пользу совершенно неоправданной войны против Украины ослабит Россию, а остальной мир станет сильнее», — заявил Байден.

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