Вашингтон, 24 февраля, 2022, 22:20 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил во время обращения из Белого дома 24 февраля, что он не планирует вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщает CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

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Ранее в своем обращении Байден заявил, что военные действия на Украине будут иметь тяжелые последствия для России в экономическом и стратегическом плане.

«Путин превратится в изгоя на международной арене. Выбор Путина в пользу совершенно неоправданной войны против Украины ослабит Россию, а остальной мир станет сильнее», — заявил Байден.