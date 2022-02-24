История вопроса

Бюджеты регионов и отдельных муниципалитетов являются формой образования и расходования денежных средств, предназначенных для решения задач и функций, отнесенных к предметам ведения субъекта или муниципалитета РФ. Региональные бюджеты включают в себя бюджеты республик, областей, краев, автономных областей (округов), а также бюджеты городов федерального значения. Каждый субъект РФ имеет собственный бюджет и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда.







В местных бюджетах в соответствии с бюджетной классификацией РФ раздельно предусматриваются средства, направляемые на исполнение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, и расходных обязательств муниципальных образований, исполняемых за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для осуществления отдельных государственных полномочий.