Ижевск, 24 февраля, 2022, 22:10 — ИА Регнум. Единственным участником аукционов на предоставление кредита Удмуртии стал «Сбербанк». Об этом свидетельствуют данные портала госзакупок.

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Средства республике будут предоставлены в форме возобновляемых пяти кредитных линий на 1 млрд рублей каждая.

Начальная (максимальная) цена контракта составит 47,369 млн рублей. Средства привлекаются на 182 дня — около шести месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, аукцион по привлечению кредитов Удмуртия объявила 31 января текущего года. Средства планируется направить на погашение долговых обязательств республики.

Госдолг Удмуртии по состоянию на 1 февраля текущего года составляет 64,552 млрд рублей, в течение месяца долг вырос на 1,5 млрд рублей. Доля бюджетных кредитов в структуре госдолга региона достигла 94,6% — 54,552 млрд рублей. Объем средств, заимствованных в банках и кредитных организациях, составляет долю в 7,7% — 5 млрд рублей. На аналогичную сумму республика выпустила ценные бумаги.

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