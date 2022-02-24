Неаполь, Италия, , 22:08 — REGNUM Итальянский футбольный клуб «Наполи» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА 2021/22 примет каталонскую «Барселону». Игра пройдет в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона».

Матч обслужит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Ассистенты главного судьи — Игорь Демешко и Алексей Лунев.

Стартовые составы команд:

«Наполи» (расстановка 4−2-3−1): Алекс Мерет — Джованни Ди Лоренцо, Калиду Кулибали, Амир Ррахмани, Мариу Руй — Диего Демме, Фабиан Руис — Элиф Эльмас, Петр Зелиньский, Лоренцо Инсинье — Виктор Осимхен.

«Барселона» (расстановка 4−3-3): Марк-Андре Тер Штеген — Сержиньо Дест, Жерар Пике, Рональд Араухо, Хорди Альба — Педри, Серхио Бускетс, Френки де Йонг — Ферран Торрес, Адама Траоре, Пьер-Эмерик Обамеянг.