Череповец, Вологодская область, 24 февраля 2022, 22:07 — REGNUM В Череповце установят стелу в честь губернатора Олега Кувшинникова, сообщает Gorodche.
С инициативой установки монумента выступил глава департамента дорожного хозяйства и транспорта области Андрей Накрошаев. На стеле разместят фото встречи губернатора с президентом Владимиром Путиным при принятии решения о начале строительства Архангельского моста.
Торжественная церемония открытия Архангельского моста намечена на август 2022 года.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, готовность Архангельского моста в Череповце составляет 82%.