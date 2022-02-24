История вопроса

В 2000-е годы в России развернулось строительство мостов-гигантов: помимо Крымского моста протяжённостью 19 км, был возведён ряд мостов-автомагистралей в Санкт-Петербурге, мост через Волгу в Ульяновске и многие другие, общей протяжённостью более 100 км.

В то же время, настоящим мировым лидером по строительству мостов стал Китай: в 2018 году там открылся 55-километровый надводный мост, соединивший остров Гонконг с материком и ставший самым длинным в мире.

