Череповец, Вологодская область, 24 февраля, 2022, 22:07 — ИА Регнум. В Череповце установят стелу в честь губернатора Олега Кувшинникова, сообщает Gorodche.

Vologda-oblast.ru Олег Кувшинников

С инициативой установки монумента выступил глава департамента дорожного хозяйства и транспорта области Андрей Накрошаев. На стеле разместят фото встречи губернатора с президентом Владимиром Путиным при принятии решения о начале строительства Архангельского моста.

Торжественная церемония открытия Архангельского моста намечена на август 2022 года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, готовность Архангельского моста в Череповце составляет 82%.