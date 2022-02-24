Мадрид, , 22:18 — REGNUM Испанская певица Rosalía (Розалия Вила Табеля) дополнила новый сингл Chicken Teriyaki клипом. Премьера видеоработы состоялась на YouTube-канале исполнительницы 24 февраля.

Rosalía Скриншот YouTube

Видеоклип представляет собой танцевальную постановку, главной героиней которой становится сама артистка. Съёмки ролика проходили на территории Испании.

Напомним, что за свою карьеру Rosalía выпустила два студийных альбома. На 2022 год запланирован выход третьей пластинки певицы.

Читайте ранее в этом сюжете: 2 Chainz и Lil Baby представили совместный клип