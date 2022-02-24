Мадрид, 24 февраля, 2022, 22:18 — ИА Регнум. Испанская певица Rosalía (Розалия Вила Табеля) дополнила новый сингл Chicken Teriyaki клипом. Премьера видеоработы состоялась на YouTube-канале исполнительницы 24 февраля.

Скриншот YouTube Rosalía

Видеоклип представляет собой танцевальную постановку, главной героиней которой становится сама артистка. Съёмки ролика проходили на территории Испании.

Напомним, что за свою карьеру Rosalía выпустила два студийных альбома. На 2022 год запланирован выход третьей пластинки певицы.