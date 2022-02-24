Вашингтон, 24 февраля, 2022, 22:18 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден 24 февраля обратился к американцам на фоне ситуации на Украине и объявил о новых санкциях в отношении России, сообщает CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Джозеф Байден

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Байден заявил, что пакет санкций нанесет серьезный ущерб российской экономике. При этом санкции специально разработаны так, чтобы максимизировать долгосрочное воздействие на Россию и минимизировать воздействие на Соединенные Штаты и их союзников.

Санкции поддержат 27 членов ЕС, а также члены «Группы семи» (G7).

Байден пообещал ограничить возможность России вести бизнес с использованием долларов, евро, фунтов и иенов. Таким образам США стремятся помешать России оставаться частью мировой экономики.

Так же США намерены ограничить способность России финансировать и наращивать Вооруженные силы.

Помимо этого Байден пообещали ограничить способность России конкурировать в высокотехнологичной экономике.

Отметим, что США ввели санкции против российских банков, которые в совокупности владеют активами на сумму около $1 трлн.

Байден добавил, что США также заблокируют еще четыре крупных банка. В результате чего все активы этих банков в Соединённых Штатах будут заморожены.