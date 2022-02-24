Севилья, Испания, , 22:03 — REGNUM Сегодня, 24 февраля, в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» «Бетис» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА 2021/22 примет санкт-петербургский «Зенит». Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

Логотип «Зенита»

Стартовые составы команд:

«Бетис»: Руй Тиагу Силва, Эдгар Гонсалес, Херман Песселья, Эктор Беллерин, Алекс Морено, Серхио Каналес, Андреас Гуардадо, Гидо Родригес, Набиль Фекир, Айтор Руибаль, Виллиан Жозе.

«Зенит»: Даниил Одоевский, Дмитрий Чистяков, Дуглас Сантос, Алексей Сутормин, Вильмар Барриос, Данил Круговой, Вендел, Клаудиньо, Малком, Юри Алберто, Артем Дзюба.

Для 19-летнего голкипера «сине-бело-голубых» Даниила Одоевского этот матч станет первым еврокубковым матчем в карьере. За «Зенит» Одоевский дебютировал 16 мая 2021 года в матче заключительного 30-го тура прошлого сезона Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21 с «Тамбовом» (5:1).

В первом матче, проходившем в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский», победу со счетом 3:2 одержал испанский клуб.