Стокгольм, , 22:00 — REGNUM Солист шведской группы ABBA Бьорн Ульвеус и его жена Лена Калерсио расстались. Об этом 24 февраля пишет Independent.

ABBA Скриншот видео на YouTube

Пара решила развестись «после многих прекрасных и богатых событиями лет». «Мы остаемся близкими и хорошими друзьями и продолжим вместе отмечать дни рождения наших внуков и другие семейные торжества», — поделились Ульвеус и Калерсио.

ИА REGNUM напоминает, что с 1971 по 1979 год Бьорн Ульвеус состоял в браке с коллегой по группе ABBA Агнетой Фельтског — у них есть общая дочь. Второй брак Ульвеуса с Калерсио был заключен в 1981 году, в котором родились две дочери.

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