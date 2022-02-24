Варшава, , 21:58 — REGNUM Уровень боеготовности польских Вооруженных сил и бригад территориальной обороны будет повышен в восточных областях Польши, заявил 24 февраля министр обороны страны Мариуш Блащак на своей странице в Твиттер.

Украина и Польша Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В отдельных подразделениях введен повышенный уровень готовности», — написал Блащак, отметив, что это сделано в связи с напряженной ситуацией на Украине.

По его словам Блащака, отозваны увольнительные для военнослужащих и направления в служебные командировки.

«Солдаты бригад территориальной обороны Подляского, Любельского и Подкарпатского воеводств могут быть призваны в расположение частей в срок менее шести часов. Служащие других бригад территориальной обороны могут быть призваны в срок менее 12 часов», — сообщает сайт Сил территориальной обороны Польши.

Кроме того, должны незамедлительно явиться на службу служащие подразделения сил территориальной обороны по борьбе в киберпространстве.

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