Загреб, 24 февраля, 2022, 21:57 — ИА Регнум. Сегодня, 24 февраля, в Загребе на стадионе «Максимир» хорватский футбольный клуб «Динамо» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА 2021/22 примет испанскую «Севилью». Игра начнется в 20:45 по московскому времени.

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Стартовые составы команд:

«Динамо»: Ливакович, Теофиль-Катрин, Шутало, Франьич, Штефул, Гояк, Ристовски, Толич, Мишич, Петкович, Оршич.

«Севилья»: Буну, Монтиель, Акунья, Сантос, Кунде, Ракитич, Фернандо, Гомес, Окампос, Корона, Мир.

Бригада арбитров (Франция): Франсуа Летексье | Сирил Мугнер | Мехди Рахмуни | Вилли Делажо.

Первый матч двух этих команд, проходивший в Испании, завершился уверенной победой «красно-белых» со счетом 3:1. Забитыми мячами в составе «Севильи» отметились Иван Ракитич, Лукас Окампос и Антони Марсьяль. Единственный мяч загребской команды забил Мислав Оршич.