Белград, 24 февраля, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Сербия не должна присоединяться к санкциям против Российской Федерации, так как это противоречит ее национальным и государственным интересам. Об этом 24 февраля заявил спикер парламента Сербии Ивица Дачич.

Österreichische Außenministerium Ивица Дачич

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«Сербия должна учитывать свой национальный и государственный интерес. Она не должна присоединяться к санкциями и осуждению, особенно по той простой причине, что страны, которые это требуют от Сербии, не были к нам корректны в 1999 году, когда на нашу страну напали и когда Косово было оккупировано военным путем», — заявил Дачич в эфире телеканала РТС.

Дачич напомнил, что Россия в течение нескольких недель настаивала на подписании договора о безопасности в Европе.

«НАТО пришло под кремлевскую стену, и поэтому произошел кризис на Украине. Россия очевидно располагала разведывательными данными о том, что готовится операция наподобие хорватской «Буре», вернее, о том, что Украина планирует занять территорию Луганска и Донецка военным путем», — рассказал Дачич.

Напомним, что в 1995 хорватская армия провела военную операцию «Буря» по ликвидации Республики Сербской Краины. В ходе операции несколько тысяч сербских мирных жителей было убито, около 250 тысяч сербов покинули территорию Хорватии.