Вашингтон, 24 февраля 2022, 22:17 — REGNUM Американская певица Кейлани (Кейлани Эшли Пэрриш) поделилась видеоклипом на недавний трек Little story. Публикация ролика состоялась на YouTube-канале артистки 24 февраля.
Новый клип, выполненный в стиле нуар, раскрывает историю любовных отношений исполнительницы. Примечательно, что одним из режиссёров видео выступила сама Кейлани.
Напомним, что Кейлани начала музыкальную деятельность в качестве солистки группы PopLyfe. С 2014 года певица занимается сольной карьерой.
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