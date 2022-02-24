Вашингтон, , 22:17 — REGNUM Американская певица Кейлани (Кейлани Эшли Пэрриш) поделилась видеоклипом на недавний трек Little story. Публикация ролика состоялась на YouTube-канале артистки 24 февраля.

Кейлани Скриншот YouTube

Новый клип, выполненный в стиле нуар, раскрывает историю любовных отношений исполнительницы. Примечательно, что одним из режиссёров видео выступила сама Кейлани.

Напомним, что Кейлани начала музыкальную деятельность в качестве солистки группы PopLyfe. С 2014 года певица занимается сольной карьерой.

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