Вашингтон, 24 февраля, 2022, 22:17 — ИА Регнум. Американская певица Кейлани (Кейлани Эшли Пэрриш) поделилась видеоклипом на недавний трек Little story. Публикация ролика состоялась на YouTube-канале артистки 24 февраля.

Скриншот YouTube Кейлани

Новый клип, выполненный в стиле нуар, раскрывает историю любовных отношений исполнительницы. Примечательно, что одним из режиссёров видео выступила сама Кейлани.

Напомним, что Кейлани начала музыкальную деятельность в качестве солистки группы PopLyfe. С 2014 года певица занимается сольной карьерой.