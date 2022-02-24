Сан-Себастьян, Испания, , 21:51 — REGNUM Сегодня, 24 января, в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» «Реал Сосьедад» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА 2021/22 примет немецкий «Ред Булл Лейпциг», который возглавляет Доменико Тедеско.

Игроки «РБ Лейпциг» Dierotenbullen.com

Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. На матче будет работать английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ассистенты главного судьи — Гари Бесвик и Адам Нунн.

Стартовые составы команд:

«Реал Сосьедад»: Мэтью Райан, Хосеба Сальдуа, Ариц Элустондо, Айхен Муньос, Робен Ле Норман, Мартин Субименди, Игор Субельдия, Кристиан Португез, Рафинья, Микель Оярсабаль, Александер Исак.

«Ред Булл Лейпциг»: Петер Гулачи, Мохамед Симакан, Вилли Орбан, Йошко Гвардиол, Лукас Клостерманн, Дани Ольмо, Конрад Лаймер, Бенджамин Хернихс, Кевин Кампль, Кристофер Нкунку, Андре Силва.