Лос-Анджелес, США, , 21:46 — REGNUM Американская модель Ким Кардашьян просит суд ускорить процесс по делу о разводе с рэпером Канье Уэстом (Йе). Об этом 24 февраля пишет TMZ.

Канье Уэст и Ким Кардашьян Скриншот с YouTube

По словам Кардашьян, посты Уэста в соцсетях причиняют ей «эмоциональную боль». «Я очень хочу развестись. Канье размещает много дезинформации о наших личных делах и совместном воспитании детей в социальных сетях, что вызывает эмоциональный стресс», — говорит она в поданных в суд документах.

ИА REGNUM напоминает, что Ким Кардашьян подала документы на развод с Уэстом в феврале 2021 года из-за «непримиримых разногласий». В ноябре ряд СМИ сообщил о её новом романе с комиком Питом Дэвидсоном.

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