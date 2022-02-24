Рим, 24 февраля, 2022, 21:44 — ИА Регнум. 24 февраля в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» «Лацио» в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА 2021/22 примет португальский «Порту». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

ФК «Лацио»

Стартовые составы команд:

«Лацио»: Томас Стракоша, Луис Фелипе, Патрик Габаррон, Штефан Раду, Адам Марушич, Лукас Лейва, Сергей Милинкович-Савич, Фелипе Андерсон, Педро, Чиро Иммобиле.

«Порту»: Диогу Кошта, Пепе, Заиду Сануси, Шансель Мбемба, Бруно Коста, Матеус Урибе, Пепе, Витинья, Отавиньо, Мехди Тареми, Тони Мартинес.

Матч обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Денизом Айтекином. Ассистенты главного судьи — Кристиан Диц и Доминик Шал, резервный арбитр — Бастиан Данкерт.