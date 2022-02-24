Стокгольм, , 22:44 — REGNUM Все члены посольства Швеции на Украине покинули страну и находятся в безопасности. Об этом 24 февраля сообщила глава внешнеполитического ведомства Анн Линде у себя в Twitter.

Анн Линде Wto.org

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По информации министра иностранных дел Швеции, все дипломаты сейчас находятся в безопасности на территории Польши. При этом она обвинила Россию в агрессии в отношении Украины.

Напомним, 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в помощь ДНР и ЛНР. Военным ВСУ российская сторона предложила добровольно сложить оружие.

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