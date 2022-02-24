Тюмень, , 21:41 — REGNUM Туристов из Тюменской области, Ямала и Югры могут доставить до дома с южных курортов наземным транспортом. Об этом сообщил изданию NEFT руководитель Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

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Мальцев предполагает два варианта развития событий для туристов севера Уральского федерального округа. Первый — продление пребывания туристов за счёт отправляющей стороны или региональных фондов, или путём последующей компенсации понесённых дополнительных затрат. Второй — трансферы в аэропорты соседних регионов, откуда возможно совершить вылеты, или выезд наземным транспортом.

«Нет никаких ограничений в части железнодорожного или автомобильного транспорта. Нам пока неясен правовой статус этой ситуации. Она может в любую минуту поменяться, пока что мы ожидаем инструкцию от Ростуризма», — пояснил Михаил Мальцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за ситуации на Украине Росавиация 24 февраля закрыла южные аэропорты в Ростове, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже, Симферополе до 2 марта.

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