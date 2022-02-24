Пирей, Греция, 24 февраля, 2022, 21:40 — ИА Регнум. 24 февраля в Пирее на стадионе «Георгиос Караискакис» «Олимпиакос» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА 2021/22 примет «Аталанту». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

Football.ua Руслан Малиновский

Стартовые составы команд:

«Олимпиакос»: Вацлик, Папастатопулос, Манолас, Сиссе, Камара, М’Вила, Камара, Лала, Рябчук, Онйекуру, Соареш.

«Аталанта»: Муссо, Толои, Джимсити, Демирал, Мэле, Фройлер, де Рон, Пессина, Малиновский, Хатебур, Пашалич.

Первая игра, проходившая в Бергамо на стадионе «Гевисс Стэдиум», завершилась со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе итальянского клуба отметился Берат Джимсити (61' Руслан Малиновский, 63'). Единственный мяч греческой команды забил Франсиско Соареш (16' Георгиос Масурас).

В чемпионате Италии «Аталанта», одержав двенадцать побед и набрав 44 очка, занимает пятую строчку в турнирной таблице лиги. В 27-м туре подопечные Джана Пьеро Гасперини сыграют с «Сампдорие».