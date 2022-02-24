Лондон, , 21:41 — REGNUM Санкции решили ввести британские власти в отношении Белоруссии в связи с ситуацией на Украине, объявил 24 февраля во время выступления в Палате общин глава правительства Британии Борис Джонсон.

Борис Джонсон U.S. Department of State

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Не раскрывая сути санкционных мер и новых позиций чёрного списка, Джонсон обвинил Белоруссию в том, что она сыграла свою роль в «нападении» на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, британцы ранее ввели очередные антироссийские санкции, пользуясь новым поводом — российской спецоперацией, начатой 24 февраля по просьбе ДНР и ЛНР.

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