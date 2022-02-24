Стокгольм, 24 февраля, 2022, 22:23 — ИА Регнум. Посол Украины в Швеции Андрей Плахотнюк заявил, что его страна нуждается в поддержке по четырем направлениям: санкции против России, а также экономическая, военная и гуманитарная помощь. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции 24 февраля.

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«Хочет ли Украина получить от Швеции помощь в виде оборонных средств, будь то оружие и боеприпасы?» — спрашивают журналисты.

Украинский посол ответил, что да и что просит такого рода помощи у всех стран.

В то же время, как пишут журналисты, Плахотнюк не стал говорить, конкретно о каких видах вооружения, боеприпасах идет речь. Дипломат ограничился комментарием, заявив, что такую помощь нужно оказать срочно и без промедления.

Напомним, Швеция выступает на стороне Украины, осуждая действия России, которая начала 24 февраля военную спецоперацию: после восьми лет несоблюдения Украиной своих обязательств в отношении Донбасса ситуация резко изменилась.