Стокгольм, , 21:47 — REGNUM По оценке министерства иностранных дел Швеции, в настоящее время на территории Украины, находится порядка 200 шведов. Об этом 24 февраля сообщила газета Aftonbladet.

МИД Швеции Tage Olsin

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«Вся информация об этих цифрах — это, конечно, меняющаяся материя», — сказали журналистам в пресс-службе МИД Швеции.

Всем шведским гражданам рекомендуется немедленно покинуть страну, если это возможно. А тем, что находится вблизи военных действий и не может безопасно уехать с Украины, «настоятельно рекомендуется оставаться дома и быть в курсе событий».

Напомним, Швеция осуждает начатую 24 февраля Россией военную спецоперацию, нацеленную на поддержку ДНР и ЛНР.

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