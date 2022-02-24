Москва, 24 февраля, 2022, 21:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора 24 февраля обсудили специальную военную операцию России на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Нарендра Моди

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

«При обсуждении ситуации вокруг Украины Владимир Путин изложил принципиальные оценки агрессивных действий Киева в отношении мирного населения Донбасса, как и многолетней деструктивной политики, направленной на слом Минских договорённостей», — говорится в сообщении.

Российский лидер указал, что «в этих обстоятельствах, а также в связи с неприемлемым для России военным освоением США и их союзниками по НАТО территории Украины было принято решение о начале специальной военной операции».

Отмечается, что премьер-министр Индии «поблагодарил за пояснения» и попросил президента России оказать содействие в обеспечении безопасности индийских граждан, находящихся на Украине. Владимир Путин пообещал дать необходимые указания.

Лидеры также затронули некоторые вопросы двустороннего сотрудничества России и Индии в контексте состоявшегося в декабре 2021 года российско-индийского саммитав Нью-Дели, информирует пресс-служба.