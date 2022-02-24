Москва, 24 февраля, 2022, 21:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудил спецоперацию РФ на Украине с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси в рамках двухсторонних телефонных переговоров, передаёт 24 февраля сайт Кремля.

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Президент Ирана выразил понимание российских озабоченностей в сфере безопасности из-за дестабилизирующих действий США и НАТО. В свою очередь, премьер-министр Моди попросил Путина оказать содействие в обеспечении безопасности индийских граждан, находящихся в настоящее время на Украине. Президент России ответил, что необходимые указания будут даны.