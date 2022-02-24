Вашингтон, 24 февраля, 2022, 21:33 — ИА Регнум. Американские рэп-исполнители 2 Chainz (Таухид Эппс) и Lil Baby (Доминик Джонс) опубликовали видео на совместную песню Kingpen Ghostwriter. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале 2 Chainz 24 февраля.

Скриншот YouTube 2 Chainz и Lil Baby

Основной локацией видео стал ангар, в котором музыканты демонстрируют дорогостоящий автопарк. Съёмки клипа проходили в Атланте (США).

Напомним, что 4 февраля 2022 года состоялась премьера нового альбома 2 Chainz под названием Dope Don't Sell Itself. Пластинка включила в себя 12 различных композиций.