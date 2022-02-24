Ереван, , 21:33 — REGNUM В ИА REGNUM 24 февраля поступило заявление Союза офицеров запаса Службы национальной безопасности Республики Армения о необходимости официального признания властями Армении независмости ДНР и ЛНР. ИА REGNUM публикует данное заявление целиком.

Флаги Армении и России Alexanyan

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«21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской республик, по существу положено начало формирования новой политической карты мира.

Пришла пора, чтобы власти Армении озвучили оценку происшедшему, признав независимость Донецкой и Луганской республик. Россия фактически предотвратила в истории человечества очередной геноцид, который армянский народ испытал на себе известными трагическими событиями 1915 года, а также в конце XX века — кровавыми бойнями в Сумгаите и Баку. С признанием независимости Донецкой и Луганской республик у властей Армении появится еще один аргумент в решении вопроса о праве народа Арцаха на самоопределение.

Мы никогда не должны забывать, что, по крайней мере, последние 300 лет Россия была военным и политическим союзником Армении и армянского народа, играла ключевую роль в жизнеобеспечении нашего народа. Это подтвердилось во время 44-дневной Арцахской войне, когда личными усилиями Президента России Владимира Путина удалось предотвратить окончательную оккупацию Арцаха и выселение армян из наших исторических земель, вторжение Азербайджана на суверенную территорию Армении.

Мы морально обязаны быть на стороне России и русского народа, и это вовсе не направлено против украинского народа, так как народ в этой ситуации не виновен, напряжённость возникла в результате недальновидной, антирусской, националистической политики украинских властей.

Не случайно, что интересы Украины защищает Турция и её близкий сателлит Азербайджан, управляемые извне известными геополитическими центрами, которые стремятся ослабить и демонтировать Россию.

Между нынешними властями Армении и Украины есть интересное сходство, обе власти без учета мнения большинства своих граждан проводят политику интеграции с Турцией. С такой политикой не отвечающей национальным интересам народа мы, офицеры запаса СНБ РА, будем бороться всеми возможными способами.

Россия, на наш взгляд, должна быть осторожной и в международных отношениях с Турцией, всегда надо помнить, что реализация идеи «великого Турана» построена на перспективе завоевания стран постсоветского пространства и российских территорий.

Еще свежо в памяти убийство посла России в Турции и расстрел российских летчиков в Сирии и Армении, следует проявлять особую осторожность в случае визита Путина в Турцию, поскольку изречение «нет человека, нет проблем» может сработать для врагов России. Поэтому — «бережённого бог бережёт»!Таким образом, наступил момент истины, выяснить кто является действительными союзниками России и какова политическая направленность того или иного государства».