Стокгольм, 24 февраля, 2022, 21:26 — ИА Регнум. Европейский вещательный союз (EBU) дал России добро на участие в конкурсе «Евровидение» в этом году. В свою очередь генеральный директор главного государственного телеканала Швеции SVT Ханна Шерне настроена критически и пытается убедить EBU переосмыслить ситуацию в связи с событиями на Украине.

hentilpej «Евровидение»

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

Комментируя начатую Россией военную спецоперацию в поддержку ДНР и ЛНР, Шерне назвала её вторжением на Украину. Объявив, что EBU внимательно следит за развитием ситуации, она призвала изменить прежнее решение.

Добавим, что EBU со своей стороны называет «Евровидение» «аполитичным культурным событием», а целью песенного конкурса — объединение наций и продвижение «культуры разнообразия с помощью музыки».