Лондон, 24 февраля 2022, 21:17 — REGNUM Под персональные санкции Британии, введённые сегодня, 24 февраля, из-за ситуации на Украине, подпадают пять граждан России, сообщается в санкционном списке британского правительства.
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Чёрный список, в котором указаны граждане России, чьи активы заморожены и которым закрыт теперь въезд в страну, пополнился новыми именами.
В список британские власти включили Дениса Бортникова (заместитель президента-председателя правления ВТБ), Петра Фрадкова (председатель «Промсвязьбанка»), Кирилла Шамалова (член правления «СИБУР Холдинг»), Юрия Слюсаря (гендиректор «Объединенной авиастроительной корпорации») и Елены Георгиевой (председатель правления «Новикомбанка»).
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Напомним, Фрадков и Бортников были включены в санкционный список США после признания Россией независимости ДНР и ЛНР.
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