Лондон, 24 февраля, 2022, 21:17 — ИА Регнум. Под персональные санкции Британии, введённые сегодня, 24 февраля, из-за ситуации на Украине, подпадают пять граждан России, сообщается в санкционном списке британского правительства.

Цитата из к/ф «Пятый элемент» реж Люк Бессон. 1997. Франция Длинный список

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Чёрный список, в котором указаны граждане России, чьи активы заморожены и которым закрыт теперь въезд в страну, пополнился новыми именами.

В список британские власти включили Дениса Бортникова (заместитель президента-председателя правления ВТБ), Петра Фрадкова (председатель «Промсвязьбанка»), Кирилла Шамалова (член правления «СИБУР Холдинг»), Юрия Слюсаря (гендиректор «Объединенной авиастроительной корпорации») и Елены Георгиевой (председатель правления «Новикомбанка»).

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Напомним, Фрадков и Бортников были включены в санкционный список США после признания Россией независимости ДНР и ЛНР.