Буэнос-Айрес, 24 февраля, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Правительство Аргентины опубликовало 24 февраля заявление, в котором изложило официальную позицию страны по вопросу конфликта на Украине.

Аргентина

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«Аргентинская Республика, верная принципам международного сосуществования, решительным образом отвергает применение силы и глубоко сожалеет об эскалации ситуации на территории Украины. Справедливые и прочные решения могут быть достигнуты только посредством диалога, а также при соблюдении взаимных обязательств, которые обеспечат мирное сосуществование. Поэтому Аргентина призывает Российскую Федерацию прекратить военные действия на Украине.

Необходимо соблюдать принципы, закрепленные в уставе Организации Объединенных Наций, без двусмысленностей и при полном уважении международного права, суверенитета государств и их территориальной целостности, с помощью мирного разрешения споров и при глубоком уважении прав человека. Мы уверены, что для решения конфликта могут быть задействованы все механизмы международного сообщества при активном участии ООН.

Усиление духа войны серьезно препятствует решению неотлагаемых задач по сохранению жизней. Важно, чтобы все вовлеченных стороны действовали осторожно и стремились к деэскалации конфликта во всех его проявлениях прямо сейчас, чтобы гарантировать мир и безопасность всех народов», — говорится в заявлении.