Вашингтон, , 21:28 — REGNUM Американская актриса Шарлиз Терон поделилась подробностями съёмочного процесса фильма «Безумный Макс: Дорога ярости». Соответствующую информацию приводит Film.ru 24 февраля.

Шарлиз Терон Gage Skidmore

По словам актрисы, в начале съёмок у неё произошёл конфликт с исполнителем главной роли Томом Харди, из-за чего первое время она чувствовала себя некомфортно во время рабочего процесса. Однако позднее их разногласия сошли на нет, что положительно сказалось на качестве итогового варианта картины.

Напомним, что премьера фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» состоялась в 2015 году. Съёмки боевика проходили на территории Австралии.

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