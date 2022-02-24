Ижевск, 24 февраля, 2022, 21:05 — ИА Регнум. Прокуратура Удмуртии по итогам проверки размещенных в сети интернет в январе-феврале сообщений о нехватке медицинских работников и нарушении прав пациентов в медучреждениях республики подтвердила данную информацию. Выявлены нарушения закона в сфере охраны здоровья граждан в учреждениях здравоохранения Индустриального и Устиновского районов Ижевска, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Телеграм-канал «Костромач» Очередь в костромской поликлинике

Нарушения касаются сроков ожидания и оказания медицинской помощи больным с простудными заболеваниями и коронавирусной инфекцией.

По результатам проверок главным врачам учреждений внесены представления об устранении нарушений закона, которые находятся на рассмотрении. Администрации учреждений немедленно приняли меры по исключению фактов длительного ожидания пациентами медицинской помощи.

В прокуратуре напомнили, что продолжает действовать горячая линия по соблюдению прав граждан на охрану здоровья в период пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января ситуацию с очередями в поликлиниках минздрав Удмуртии объяснял тем, что резко выросла нагрузка на учреждения амбулаторно-поликлинического звена. При этом на больничном листе находились на тот момент 453 врача и 723 средних медицинских работников первичного звена — 1176 медиков.

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