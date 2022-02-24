Мурманск, , 21:05 — REGNUM Мурманские власти планируют увеличить туристический поток в регион более, чем в два раза, сообщает региональное правительство.

Село Териберка Мурманской области, с его залежами брошенных судов и техники, вызвал интерес у десятков тысяч туристов © Министерство информационной политики Мурманской области

«Благодаря льготам Арктической зоны в регионе уже зарегистрировано 120 резидентов АЗРФ, из которых 68 проектов — в сфере туризма. Это отели, рестораны, объекты показа, аква‑ и спа — комплексы, объекты придорожного сервиса. Регион нуждается в оперативном и масштабном развитии инфраструктуры, в связи с этим в рамках разработки национального проекта в сфере туризма Мурманская область предложила крупные проекты, которые станут импульсом развития всей туристической отрасли», — отметила вице-губернатор Ольга Кузнецова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Мурманскую область посетили более 450 тысяч туристов.