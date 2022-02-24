Буэнос-Айрес, , 21:10 — REGNUM

Аргентинская партия «Вместе за перемены» раскритиковала позицию министерства иностранных дел страны относительно конфликта на Украине, заявив, что «пренебрежительное отношение» к ситуации делает правительство «соучастником ненужной войны». Об этом сообщает новостное агентство Perfil.

Альберто Фернандес Twitter.com/ alferdez

Ранее МИД Аргентины распространил заявление, в котором указал, что «вовлеченные в конфликт стороны должны продвигаться к мирному решению путем дипломатических переговоров».

Оппозиционные депутаты призвали правительство занять «твердую позицию в отношении происходящего», а также обвинили президента Аргентины Альберто Фернандеса в поездке в Россию «в неподходящий момент, когда конфликт уже был в разгаре».

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