Буэнос-Айрес, 24 февраля 2022, 21:10 — REGNUM
Аргентинская партия «Вместе за перемены» раскритиковала позицию министерства иностранных дел страны относительно конфликта на Украине, заявив, что «пренебрежительное отношение» к ситуации делает правительство «соучастником ненужной войны». Об этом сообщает новостное агентство Perfil.
Ранее МИД Аргентины распространил заявление, в котором указал, что «вовлеченные в конфликт стороны должны продвигаться к мирному решению путем дипломатических переговоров».
Оппозиционные депутаты призвали правительство занять «твердую позицию в отношении происходящего», а также обвинили президента Аргентины Альберто Фернандеса в поездке в Россию «в неподходящий момент, когда конфликт уже был в разгаре».
Читайте ранее в этом сюжете: Аргентина выражает обеспокоенность ситуацией на Украине