Буэнос-Айрес, 24 февраля, 2022, 21:10 — ИА Регнум.

Аргентинская партия «Вместе за перемены» раскритиковала позицию министерства иностранных дел страны относительно конфликта на Украине, заявив, что «пренебрежительное отношение» к ситуации делает правительство «соучастником ненужной войны». Об этом сообщает новостное агентство Perfil.

Twitter.com/ alferdez Альберто Фернандес

Ранее МИД Аргентины распространил заявление, в котором указал, что«вовлеченные в конфликт стороны должны продвигаться к мирному решению путем дипломатических переговоров».

Оппозиционные депутаты призвали правительство занять «твердую позицию в отношении происходящего», а также обвинили президента Аргентины Альберто Фернандеса в поездке в Россию «в неподходящий момент, когда конфликт уже был в разгаре».