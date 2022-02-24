Москва, , 21:27 — REGNUM Российский блогер Рахим Абрамов выразил поддержку жителям Украины. Соответствующая история появилась на его странице в Instagram 24 февраля.

Рахим Абрамов Скриншот YouTube

«Я очень много раз бывал на Украине и не хочу, чтобы страдали мирные жители», — написал Абрамов. Также блогер опубликовал ссылки на различные организации, занимающиеся оказанием помощи украинским беженцам.

Напомним, что Рахим Абрамов получил массовое признание после выхода трека Fendi. Позднее он был признан самым высокооплачиваемым тиктокером России.

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