Тверь, 24 февраля, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Переезд жителей историко-архитектурного комплекса «Морозовский городок» в Твери в новые дома планируется начать в 2022 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 24 февраля. Площадку строительства домов для переселения посетил губернатор Игорь Руденя — три десятиэтажных дома строятся в Заволжском районе города Твери по улице Фрунзе.

Пресс-служба правительства Тверской области В Твери расселят жителей Морозовского городка

«Строительство идет в соответствии с графиком. Хочу отметить высокий уровень организации работ на самой площадке. Видим и хорошее качество: используются современные технологии, отделка, строительные материалы. В 2022 году, как и планировалось, начнется переезд в новые квартиры. На примере этого проекта мы подходим к современным решениям», — прокомментировал итоги осмотра Игорь Руденя.

На данный момент общая готовность объекта составляет 80%, ввод домов в эксплуатацию планируется в сентябре 2022 года, и осенью же этого года первые жильцы смогут въехать в новые квартиры. Всего переселится 451 семья из аварийного жилого фонда Морозовского городка. Общая площадь под переселение составляет свыше 17 тыс. кв. метров.

Все квартиры будут сданы «под ключ», в каждой предусмотрена отделка, установка электроплит и сантехники. Всего представлено около 80 вариантов планировок. Также планируется благоустройство придомовых территорий — предусмотрены места для отдыха, обустроены спортивная площадка и отдельная парковочная зона.

Глава региона поручил при необходимости предусмотреть организацию мест в учреждениях образования для детей из семей, переехавших в новое жилье.

Расселение жителей позволит завершить первый этап реализации знакового для Твери проекта реновации Морозовского городка. После этого планируется приступить к работам по реставрации и развитию историко-архитектурного комплекса. В настоящее время проводится обследование объектов для определения окончательной стоимости проекта. Идет работа по привлечению инвесторов.

Морозовский городок входит в число наиболее интересных прифабричных комплексов Центральной России рубежа ХIХ-ХX веков. Он включает более 50 сооружений жилого, общественного и производственного назначения, многие являются уникальными архитектурными объектами.