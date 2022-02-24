Лондон, , 20:55 — REGNUM Британские власти могут положительно решить вопрос об отключении России от системы SWIFT, с учётом, однако, мнения G7, заявил 24 февраля в Палате общин премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Эта мера рассматривается из-за ситуации на Украине.

Борис Джонсон Gov.uk

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Отметив, что есть депутаты, которые настаивают на отключении России от SWIFT, Джонсон заявил, что такое решение вполне может быть принято.

Однако, подчеркнул глава британского правительства, для эффективности этой антироссийской меры нужно, чтобы партнёры Британии по G7 поддержали её, нужно «единство».

Добавим, что заявление Джонсона сделано на фоне начала 24 февраля Россией специальной военной операции в помощь ДНР и ЛНР. Стоит отметить, что об очередных антироссийских санкциях британцы стали заявлять задолго до признания Москвой суверенитета ДНР и ЛНР.

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